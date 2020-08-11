وفاة موظف بالقسم الوقائي بالإدارة الصحية بالمحمودية متأثرا بإصابته بكورونا

شهدت محافظة البحيرة حالة وفاة جديدة لأحد أبطال الجيش الأبيض بالقطاع الصحي لموظف بالقسم الوقائي بالإدارة الصحية بمدينة المحمودية مساء أمس حيث توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل قسم العزل بمستشفى المحمودية العام.

ونعت صفحة الإدارة الصحية بالمحمودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، قبل قليل، فقيدها صلاح مجاهد، الموظف بقسم الوقائي بديوان الإدارة، والذي وافته المنية داعين الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما تقدم القسم الوقائي بالإدارة الصحية بالمحمودية بخالص العزاء في وفاه زميلهم صلاح مجاهد الموظف بالقسم الوقائي، حيث نعي الدكتور هاني العزب مدير الإدارة الصحية بالمحمودية، والدكتورة مني عبد الله، مدير القسم الوقائي بالإدارة الصحية، وجميع العاملين بالقسم الوقائي للشهيد داعين أن يتغمده الله برحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان.