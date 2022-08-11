صحيفة أمريكية: واشنطن تتفاوض مع روسيا حول تبادل الأسرى

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الخميس، عن قيام مسئولين أمريكيين بالتقدم باقتراح تبادل الأسرى يخص بريتني جرينير و بول ويلان المحتجزان من قبل السلطات الروسية مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في نسختها الالكترونية أن مسئولين روس أعلنوا اليوم عن تفاوضهم مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى.

ونقلت عن وكالة "تاس" الروسية تصريح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، في إفادة صحفية بأن "السلطات المختصة المعنية قد أصدرت تعليمات للتفاوض بشأن القضية" و "تجري محادثات" بشأن هذه المسألة.

كما حث نيتشايف المراسلين والجمهور على "عدم فرض تكهنات حول القضية الحساسة التي قد تؤثر على أفراد معينين".

وقال، بحسب "تاس": "نوصي بالتخلي عن المحاولات غير المجدية للضغط علينا، وندعوهم إلى التركيز على العمل العملي عبر القنوات المتاحة ، إننا ننطلق من حقيقة أن المفاوضات يجب أن تأخذ مصالح الجانبين بعين الاعتبار".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الكرملين مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد أن ورد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت مبادلة شخصين مقابل شخص روسي وهما جرينر وويلان.

وحكم على جرينر في روسيا الأسبوع الماضي بالسجن تسع سنوات، بينما احتُجز ويلان في روسيا عام 2018 بتهم التجسس التي أنكرها وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا.