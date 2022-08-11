تقرير: عدم الوصول للقاحات المضادة لجدري القردة يهدد باضطراب قطاع التعليم بأمريكا

يهدد عدم الوصول إلى لقاحات مضادة لجدري القردة وكذلك عدم إجراء الاختبارات لكشف الإصابة بالمرض بعرقلة عمل الكليات والجامعات في الولايات الأمريكية الأشد تضررا في الوقت الذي يخططون فيه للتصدي لتفش كبير وسط مخاوف من حدوثه في وقت لاحق العام الجاري.

ويعتمد مديرو اقسام الصحة في المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل كبير على الإجراءات التربوية في الوقت الذي يستعدون فيه لعودة الطلاب في فصل الخريف،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولدي بعض الجامعات الاختبارات متاحة في مراكزها الطبية، ومع ذلك لم تعلن عن واحدة منها عن متطلبات بشأن تلقى الطلاب جرعات من اللقاح أو الخضوع لاختبارات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الخميس الماضي أن مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة، وتشير البيانات الديموغرافية الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض إلى أن معظم الحالات يتم تسجيلها أيضا بين الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وتظهر البيانات التي جمعتها بلومبرج أنه في بعض المدن الأمريكية الكبرى التي تفشى فيها المرض، يحصل البيض على غالبية اللقاحات.