سوريا تدين تصريحات نتنياهو بضم أراض فلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت سوريا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، إن إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المصدر وقوف بلاده مع الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.