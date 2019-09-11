بعد مرور أقل من شهرين على المؤتمر السابع، تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وشهدت مؤتمرات الشباب السابقة تكريمات عديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء للنماذج الناجحة من الشباب المصريين أو ترقيات للقادة العسكريين المتميزين.

«الشروق»، ترصد في التقرير التالي، أبرز تكريمات الرئيس السيسي خلال مؤتمرات الشباب السابقة.

- أصغر بطل عالم مصري

في 8 يناير 2017، وعلى هامش المؤتمر الوطني الثاني للشباب، الذي انعقد في أسوان، كرم الرئيس السيسي مجموعة من الشباب المتميزين المصريين من ضمنهم أيمن جلال محمد، أصغر بطل عالم مصري، الحاصل على بطولة العالم في الكونغ فو للهواة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي شهد أداء مجموعة من الأغاني الوطنية.

- قائد القوات البحرية

في 27 إبريل 2017، وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثالث للشباب، الذي انعقد بالاسماعيلية، رقى الرئيس السيسي اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، إلى رتبة الفريق.

- قائد قوات الدفاع الجوي

وخلال نفس الجلسة بالمؤتمر الوطني الثالث للشباب، الذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2017، كرم الرئيس السيسي اللواء أركان حرب علي محمد علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، وأمر بترقيته إلى رتبة فريق، قبل أن يقلده رتبته الجديدة على مسرح حفل الختام.

- ذوى الاحتياجات الخاصة

وعلى هامش المؤتمر الثالث، كرم الرئيس نماذج من الشباب المتميز في مختلف المجالات وعددًا من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عرض فيلم تسجيلي عنهم يحكي قصصهم المتميزة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

- وزير الدفاع

في 28 يوليو 2018، كرم الرئيس السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي انعقد بجامعة القاهرة، ليعلن ترقيته من رتبة "فريق" إلى "فريق أول"، ووقف زكي أمام الحضور ليقلّده شاب وفتاة رتبته الجديدة.

- المنتخب الوطني لكرة اليد

في 31 يوليو الماضي، وعلى هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كرم الرئيس السيسي الفريق الوطني لشباب كرة اليد الحائز على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا.

- الشباب المبدعين

وخلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب أيضًا، كرم الرئيس السيسي، عددًا من الشباب المصري المتميز في مختلف المجالات، منهم الفارسة المصرية مريم عادل عزب الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب العالمية 2019، والمهندس شريف العبد المصري الثاني المتسلق لقمة إفرست، وبطل ماراثون ذوى القدرات الخاصة محمد كيلانى، وقام بتسليم الدروع لهم.



