إيهاب جلال يقترب من تدريب بيراميدز خلفًا لتاكيس

اقترب إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي من تولي مهمة تدريب فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعد وجود اتجاه داخل بيراميدز لإقالة تاكيس جونياس ورحيله من تدريب الفريق.

وبات إيهاب جلال قريبًا بشدة من تولي قيادة بيراميدز في حالة تقديم الشكر لتاكيس جونياس بشكل رسمي، حيث تواصل مسؤولي بيراميدز معه لمعرفة خطوته القادمة بعد رحيله عن الإسماعيلي، وتقديم عرض له بتوليه قيادة الفريق بالموسم الجديد.

يُذكر أن إيهاب جلال قد رحل عن صفوف الإسماعيلي، بعدما استطاع قيادة الفريق للمركز الثالث عشر بجدول الدوري ولديه 38 نقطة.