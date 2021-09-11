نائب بالشيوخ: استراتيجية حقوق الإنسان ترجمة حقيقية لمبادئ الجمهورية الجديدة

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، وتضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم السبت، على أهمية الاستراتيجية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان للمواطن المصري في كافة المجالات ولكافة الأعمال حيث تعتبر الاستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجة ترجمة حقيقة لمبادئ الجمهورية الجديدة، وللواقع الذي نعيشه الآن من تقدم في ملف حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

وأكد عضو لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ، أن ما تم اليوم من إطلاق استراتيجية هو استكمال لما بدأته القيادة السياسية منذ 7 سنوات مضت، بعد إطلاق عدد من المبادرات الصحية كحملة "100 مليون صحة"؛ للقضاء على فيروس سي وهو حق إنساني لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة وعدد من مبادرات الشبابية في مجال الشباب والرياضة التي سعت إلى قوام مثالي سليم.

وشدد النائب، على ضرورة تطوير سياسات وتوجهات الحكومة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار؛ بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.