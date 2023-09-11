الجامعة العربية تشارك في الدورة الـ 12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

- السفير أحمد خطابي: المنتدى يحرص على إضفاء المصداقية على الأداء الحكومي وتوطيد روح المواطنة

قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، اليوم الاثنين، إن مشاركة الجامعة في أعمال الدورة الـ 12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي تأتي في إطار التوجه الهادف إلى ترسيخ الانفتاح على فضاءات الحوار وخاصة على المستوى الإقليمي.

وذكر خطابي، أن هذا المنتدى الرفيع حرص منذ إطلاقه في 2012 وفق رؤية طموحة على إبراز تأثيرات التواصل الحكومي في اعتماد برامج شفافة وبناءة تسهم في مد جسور الثقة لدى المتلقي، وإضفاء المصداقية على الأداء الحكومي، وتوطيد روح المواطنة ونشر ثقافة العيش المشترك.

وأكد أن الجامعة العربية تبذل جهودا مكثفة من أجل الانسجام الضروري لمخططات عمل الدول الأعضاء في مجال التنمية البشرية بما في ذلك على واجهة العمل الإعلامي ولا سيما منذ اعتماد القمة العربية الـ29 بالظهران عام 2018 للخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة كوثيقة مرجعية داعمة للبرامج والمبادرات المرتبطة بأجندة 2030، من خلال تعزيز دور وسائل الإعلام وتطبيقات التواصل الاجتماعي في الاستثمار الأمثل للمقدرات الاقتصادية والثروات الطبيعية وتثمين الرأس المال البشري وخلق فرص الشغل والارتقاء الاجتماعي وخاصة لدى الشباب.

- شعار المنتدى "موارد اليوم.. ثروات الغد"

وتنطلق الدورة الـ12 للمنتدى، يوم الأربعاء المقبل، تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد"، حيث تمثل فرصة لإلقاء الضوء على التجارب الدولية والإقليمية المتعلقة بإدارة الموارد والثروات، والبحث عن أفضل المقاربات لكفيلة باستثمار وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية والمؤهلات الاقتصادية والثقافية لتحقيق التنمية المستدامة.

وينعقد المنتدى برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى على مدار يومين، بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العالمية من صناع القرار وقادة الفكر والإعلام والمختصين من داخل وخارج المنطقة العربية.