استشهاد 7 فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد سبعة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية في الضفة الغربية.

واستشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء إثر استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين الشهداء ونقلهم إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القصف يأتي "ضمن حملة تصعيدية شنتها قوات الاحتلال على مدينة طوباس، التي شهدت اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها في الساعات الأولى من الفجر، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، وانتشرت في المناطق الشمالية منها. وقد رافق هذا الاقتحام تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة".

وأضافت أن "عمليات الاحتلال لم تقتصر على مدينة طوباس فقط، فقد أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق بلدة طمون جنوب شرق طوباس، في إطار ما يبدو أنه عدوان واسع النطاق على المحافظة".

ويأتي هذا القصف والاقتحام "ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت مؤخراً اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن الفلسطينية. ففي مساء أمس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيميها، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة"، بحسب وفا.





