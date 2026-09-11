جامعة مصر للمعلوماتية: طورنا تطبيقين لخدمة الصناعات الذكية بهدف تحسين الإنتاج وجودته

قال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة طورت تطبيقين لخدمة الصناعات الذكية، يستهدفان تحسين الإنتاج وجودته، بالاعتماد على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن أحد المشروعين يركز على تحسين الإنتاج من خلال الاستفادة من البيانات التي تجمعها المستشعرات الموجودة داخل المصانع، والتي تقيس مختلف مراحل عملية التصنيع.

وأوضح أن مشروع «التوأم الرقمي الدلالي» يهدف إلى قراءة العقود المبرمة مع الموردين وتحديد مواعيد التوريد، إلى جانب تحليل المشكلات والعوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على توقيت وكفاءة التوريد، ما يساعد على التنبؤ بالاختناقات المحتملة قبل حدوثها.

ولفت إلى أن المشروع لا يقدم حلًا واحدًا فقط، وإنما يطرح بدائل متعددة تساعد متخذ القرار على اختيار الإجراء الأنسب، بما يجعل الصيانة والتعامل مع مشكلات التوريد إجراءً استباقيًا وليس مجرد رد فعل بعد وقوع المشكلة.

ونوه إلى أن التطبيقين تم تنفيذهما بالفعل، وهناك إمكانية للتوسع في استخدامهما داخل مصر أو الاستفادة منهما خارجها، موضحًا أن المشروعين أُشرف عليهما من جانب أساتذة مصريين، بينما تولى خبراء أجانب من مشروع «يوروب كور» تقييمهما، وهم من طرحوا المشكلات المتعلقة بالتصنيع والتوريد التي استهدف المشروعان معالجتها.

ولفت إلى أن هذه التطبيقات تتماشى مع التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا داخل المصانع بهدف زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتقليل مخاطر التوريد.