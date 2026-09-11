قرار وزاري بتجديد تعيين الدكتور طارق يوسف مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة عين شمس

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، قرارًا وزاريًا بتجديد تعيين الدكتور طارق يوسف أحمد يوسف، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة عين شمس، لمدة ثلاث سنوات.

ويعد الدكتور طارق يوسف ذو خبرات أكاديمية ومهنية وإدارية الممتدة، وله إسهامات في تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، إلى جانب دوره في دعم مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بكفاءة الأداء داخل مستشفيات جامعة عين شمس.

وحصل الدكتور طارق يوسف على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة عين شمس، ثم تدرج في الوظائف الأكاديمية بقسم الجراحة العامة، بدءًا من مدرس مساعد، ثم مدرس، فأستاذ مساعد، وصولًا إلى أستاذ الجراحة العامة، تخصص جراحات القولون والشرج والمستقيم.

كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس، إلى جانب درجة الماجستير في جراحات المناظير المتقدمة من إيطاليا، وشهادة عضوية جمعية الجراحين الملكية بإنجلترا، فضلًا عن حصوله على تراخيص مزاولة المهنة في مصر وإنجلترا.

وعلى المستوى الإداري، شغل الدكتور طارق يوسف عددًا من المناصب القيادية بمستشفيات جامعة عين شمس، من بينها مدير وحدة الجراحة، ومدير عمليات الوسط، ومدير مبنى الطوارئ بمستشفى الدمرداش للجراحة، ومساعد مدير المستشفى، ونائب مدير عام مستشفى الدمرداش للجراحة، ونائب مدير مستشفى الطوارئ الجديد، ثم مديرًا عامًا لمستشفى الدمرداش للجراحة، وصولًا إلى منصب نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ثم مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات الجامعية منذ عام 2023 وحتى الآن.

وفي المجال المهني والعلمي، يشارك الدكتور طارق يوسف في عضوية عدد من الجمعيات والمؤسسات الجراحية المصرية والدولية، من بينها جمعية الجراحين المصرية، والجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، وجمعية مناظير البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، والجمعية المصرية لجراحة المناظير، والجمعية المصرية لجراحة القولون والشرج والمستقيم، إلى جانب زمالة الكلية الأمريكية للجراحين، وعضوية مجلس إدارة عدد من الجمعيات العلمية، فضلًا عن توليه منصب أمين صندوق الفرع المصري لكلية الجراحين الأمريكية.

ويمتلك الدكتور طارق يوسف رصيدًا علميًا وبحثيًا متميزًا، حيث شارك في أكثر من 100 مؤتمر محلي وإقليمي ودولي، متحدثًا ورئيسًا للجلسات ومشاركًا، إلى جانب مشاركته في أكثر من 50 ورشة عمل ودورة تدريبية داخل مصر وخارجها، كما نشر أكثر من 20 بحثًا علميًا في دوريات محلية ودولية في مجالات الجراحة العامة وجراحات المناظير وجراحات القولون والشرج والمستقيم.

كما أسهم في دعم الحركة العلمية والتدريبية بالقسم، من خلال الإشراف على أكثر من 30 رسالة ماجستير ودكتوراه منذ عام 2009 وحتى الآن.