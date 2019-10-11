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نجح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أمس الخميس، في تحقيق الفوز على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 90-52 في إطار الجولة الثانية من منافسات الدورة المجمعة الثانية بالمجموعة الرابعة من بطولة دوري المرتبط.

كما حقق الزمالك الفوز على طنطا بنتيجة 78-65 في إطار ذات الجولة من منافسات الدورة المجمعة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة دوري المرتبط.

وبهذا حقق الأهلي والزمالك الفوز الخامس على التوالي بالبطولة، ليتصدر كل منهما مجموعته برصيد 10 نقاط حتى الآن.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره مصر للتأمين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، فيما يلتقي طنطا مع الطيران.

في حين يواجه الأهلي نظيره سبورتنج، بينما يلتقي هيئة القناة مع أصحاب الجياد في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.