إيران تحمل مرتكبي الهجوم على ناقلة النفط تبعات هذا العمل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن ناقلة النفط الايرانية سابيتي تم استهدافها مرتين في غضون نصف ساعة في شرق البحر الأحمر، محملا مرتكبي هذه المغامرة الخطيرة مسؤولية التبعات الناجمة عنها.

وصرح موسوي في معرض تعليقه على حادث استهداف الناقلة "سابيتي" في البحر الاحمر، قائلا: ان التحقيقات التي اجرتها الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط ، تبين ان هذه الناقلة أصيبت بأضرار عندما تعرضت للاستهداف مرتين في غضون نصف ساعة بالقرب من الممر في شرق البحر الاحمر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأشار موسوي إلى أن وضع ناقلة النفط المستهدفة تحت السيطرة، وأضاف: لحسن الحظ لم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى والسفينة في حالة مستقرة.

ونوه المتحدث بأسم الخارجية الايرانية قائلا: في الأشهر القليلة الماضية جرت أعمال تخريبية أخرى ضد ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر، حيث يجري حاليا إجراء تحقيقات حول الجهات الضالعة في هذه الحوادث.

وأعرب موسوی عن قلقه حیال التلوث الناجم عن تسرب النفط من صهاريج هذا الناقلة المتضررة، مؤكدا أن كل المسؤولية الناجمة عن عواقب هذا العمل التخريبي ومن بينها التلوث البيئي الشديد في المنطقة تقع على عاتق منفذي هذه المغامرة الخطيرة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "سيستمر التحقيق حول التفاصيل والعناصر التي تقف وراء هذا الحادث الخطير، وسيتم الإعلان عنها بعد التوصل إلى النتائج".

يذكر أن ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" تعرضت فجر اليوم الجمعة لانفجارين على مسافة 60 ميلا عن سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر.

يأتي الانفجار بعد هجمات تعرضت لها في الأشهر الاخيرة ست ناقلات نفط 4 منها قرب مياه الإمارات واثنتان في خليج عمان، وهجمات على منشات نفطية لشركة أرامكو السعودية.