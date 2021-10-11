ألمانيا: يمكن التحقيق في هجمات الحوثي العشوائية على المدنيين كجرائم حرب محتملة

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه يمكن التحقيق في هجمات الحوثي العشوائية على المدنيين كـ«جرائم حرب محتملة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إن هذه العمليات أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156عنصرا إرهابيا، مضيفا: «نفذنا 338 استهدافا نوعيا لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية».