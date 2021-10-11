ميناء دمياط يتعامل مع 25 سفينة متنوعة في 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14369 طنًا، تشتمل على 100 طن فوسفات، و1199 طن أسمنت، و4800 طن مولاس، و7000 طن يوريا، و1270 طن نترات، ووصلت حركة الوارد من البضائع العامة 36250 طنًا تشتمل على 30340 طن قمح، و665 طن أبلاكاش، و4505 طن كلوريد إيثيلين، و2450 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 740 طن.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 674 حاوية مكافئة تشمتل على خضراوات "بطاطا وبطاطس خرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية "برسيم، وريحان، وبصل، وسمسم وفول، وفول سوداني، وكراوية وينسون، وزيتون وشمر"، وفواكة، "رمان وفراولة"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وبلجيكا، ومالطا وسلوفينيا وإنجلترا، وهولندا وإسبانيا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 574 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1216 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130781 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 152394 طنًا، بينما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3835 شاحنة.