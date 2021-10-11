قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن مواقف رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب دولة منظم.

وأدانت الوزارة - في بيان - التصريحات والمواقف الاستعمارية التي أدلى بها بينيت وافتخر فيها من جديد بعقليته الظلامية الاستعمارية ودعواته الإحلالية لتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتي تندرج في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وتابعت الوزارة "بالأمس توهم بينيت بقدرته على إخفاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مختبئا تحت شعار الإرهاب لتضليل الرأي العام العالمي وتسويق مشروعه الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وإعلان بينيت بخصوص الجولان وعملياته الاستيطانية التهويدية المتواصلة على مدار الساعة على أرض دولة فلسطين هي الإرهاب بعينه وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو اعتراف لا يقبل التأويل على إرهاب الدولة المنظم الذي يقوده بينيت وأتباعه من اليمين المُتطرف والمستوطنين ومنظماتهم وميليشياته الإرهابية المسلحة، والتي تحدثت العديد من التقارير الإسرائيلية عن ممارساتها الإرهابية".

وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من مخاطر عقلية بينيت ومواقفه الاستعمارية على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة، وعلى الجهود الأمريكية والدولية والإقليمية المبذولة لإعادة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، مؤكدة أنه لا يمكن التعايش مع مواقف وتصريحات وممارسات بينيت الاستيطانية تحت يافطة الحرص على بقاء هذه الحكومة أو اعطائها فرصة، بل يجب على المجتمع الدولي إدانتها والتحرك الجاد والفاعل لوقف التغول الاستيطاني الحاصل في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.