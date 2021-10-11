ارتفاع ضحايا تفجير عدن إلى 16 قتيلاً وجريحا والرئيس اليمني يأمر بالتحقيق

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف موكب مسؤولين حكوميين يمنيين، بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، في مدينة عدن، جنوبي البلاد، إلى 16 قتيلاً وجريح.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن الحصيلة ارتفعت إلى ستة قتلى وعشرة مصابين بعضهم جراحهم خطرة، معظمهم من مرافقي محافظ عدن، أحمد لملمس الذي نجا من محاولة الاغتيال هذه.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية "الارهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الأبرياء، وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الأمنه".

وقال هادي:"إن معركتنا مع قوى الشر والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة من مليشيات الحوثي وإيران معركة وجودية ولا سبيل أمام شعبنا إلا التخلص من ادرانها والانتصار لإرادة شعبنا في الأمن والاستقرار والعيش الكريم وتعزيز وحدة نسيجه المجتمعي".

في السياق ذاته، استنكرت السفارة الأمريكية في اليمن، محاولة اغتيال لملمس، وسالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية.

وقالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير في رسالة نشرتها السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "أستنكر وبشدة محاولة الاغتيال هذه، وأتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال"الإرهابية" لن تنجح في تقويض الجهود اليمنية والدولية لإنهاء الحرب، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة لاستعادة استقرار وتحسين الحياة وسبل العيش لجميع اليمنيين.

من جانبها، دعت السعودية، طرفي اتفاق الرياض، إلى استكمال تنفيذ بنوده، "لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم".

وأدانت السعودية بأشد العبارات عبر بيان لوزارة خارجيتها"العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الموكب، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين".

وعبر البيان عن "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين"، مؤكداً "أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجهاً ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".