 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 11:40 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 14 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين من بلدة بيتا، التي شهدت بالأمس فعالية ضد الاستيطان وسرقة المستوطنين لمحصول الزيتون، كما اعتقلت الأسير المحرر عاصم عامر من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، عند حاجز عسكري على الطريق إلى محافظة أريحا.

وفي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين، بينهم أسيران محرران، وفي محافظة الخليل، أقصى جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة يطا.

 


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