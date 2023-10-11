حزب الله اللبناني: استهدفنا موقعا إسرائيليا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهداف موقع إسرائيلي مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم، إنه "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية والتي أدّت إلى استشهاد عدد من المجاهدين قمنا باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة".

وأضاف أن "الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

وقال الحزب إن "المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء".

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت أطراف بلدتي الضهيرة ويارين جنوب لبنان، اليوم، رداً على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، "يتعرض محيط بلدة الضهيرة لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية، وذلك بعد تعرض موقع جرداي التابع للعدو للقصف".

وأعلنت قناة "الجديد" المحلية عن "إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة جنوب لبنان"، مشيرةً إلى أن "العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي الضهيرة ويارين رداً على تعرض أحد مواقعه لاستهداف بالصواريخ الموجهة".

كما أعلنت " قناة المنار" التابعة لـ "حزب الله" عن تعرض موقع "جبانة الضهيرة" الإسرائيلي عند حدود بلدة الضهيرة اللبنانية للاستهداف بالصواريخ.

وكانت المنطقة المحاذية للخط الأزرق جنوب لبنان شهدت هدوءا حذراً ليل أمس بعد التوتر الأمني الذي حصل مساءً، باستثناء القنابل المضيئة التي أطلقت من الجانب الإسرائيلي في سماء المنطقة.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها لليوم الثاني على التوالي في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية مع إسرائيل ، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية. وكذلك أقفلت الجامعة اللبنانية فرعها في مناطقة بنت جبيل الجنوبية، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية.

وأطلق عدد من الصواريخ أمس باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وبعد إطلاق الصواريخ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف العديد من البلدات جنوب لبنان كما استهدفت أطراف عدد من البلدات بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في الأحراش التي سقطت فيها، ولم يسفر القصف الإسرائيلي عن إصابات.

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل أيضا.

كما قام "حزب الله" باستهدافه ملالة إسرائيلية من نوع "زيلدا" غرب "مستعمرة" أفيفيم بصاروخين موجّهين، بحسب ما أعلن في بيان، رداً على استهداف إسرائيل لعدد من نقاط المراقبة التابعة له.