 وزيرة الخارجية الألمانية: ثمة خطر لحدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الأربعاء 11 أكتوبر 2023 4:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الخارجية الألمانية: ثمة خطر لحدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 4:11 م

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن هناك خطرا لحدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاطر أخرى بالنسبة لإسرائيل وربما للمنطقة برمتها، قالت بيربوك في البرلمان، اليوم الأربعاء: "نعم، هذه المخاطر موجودة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أن كل الجهود موجهة إلى "الحيلولة دون نشوب حريق هائل"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية والرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير أجريا محادثات حول هذا الموضوع مع مسئولين في دول مجاورة.

وخلال الجلسة التي عقدها البرلمان لاستجواب الحكومة، لفتت بيربوك إلى القصف الصاروخي من لبنان وسوريا على إسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك