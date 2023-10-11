وزيرة الخارجية الألمانية: ثمة خطر لحدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن هناك خطرا لحدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاطر أخرى بالنسبة لإسرائيل وربما للمنطقة برمتها، قالت بيربوك في البرلمان، اليوم الأربعاء: "نعم، هذه المخاطر موجودة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أن كل الجهود موجهة إلى "الحيلولة دون نشوب حريق هائل"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية والرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير أجريا محادثات حول هذا الموضوع مع مسئولين في دول مجاورة.

وخلال الجلسة التي عقدها البرلمان لاستجواب الحكومة، لفتت بيربوك إلى القصف الصاروخي من لبنان وسوريا على إسرائيل.