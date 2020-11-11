الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للنهائي الأفريقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الأهلي، والتي تسبقها مواجهة إف سي مصر في دور الثمانية لبطولة كاس مصر.

وشارك اللاعبون في التدريبات التي شهدت غياب عدد كبير بسبب انضمامه عدة لاعبين للمنتخبات في فترة العطلة الدولية الحالي، حيث يغيب السداسي محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد للانضمام إلى منتخب مصر، بينما يشارك فرجاني ساسي مع منتخب تونس، وأشرف بن شرقي مع المغرب.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 4 أيام تم مدها 48 ساعة أخرى وذلك بسبب العطلة الدولية، عقب خوض الفريق مباراته ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 3-1.