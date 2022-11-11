نقابة الأطباء: توجد 54 ألف قضية مسؤولية طبية منذ العام الماضي

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن المحددات المقدمة للحوار الوطني فيما يخص نقابة الأطباء ستدور حول 3 محاور رئيسية أولها بيئة العمل، والثاني التدريب والتعليم المستمر، والثالث هو الأجور والمعاشات الخاصة بالأطباء، مشيرًا إلى أن هناك مطالب كثيرة تحتاج للتمويل وأخرى لا تحتاج لأموال كثيرة.

وأضاف الدكتور إبراهيم الزيات، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس"، أن بيئة العمل تتمثل في قانون المسؤولية الطبية وكان هناك وعود كثيرة بأن يخرج هذا القانون للنور، قائلا: "هذا القانون سيحل مشكلات كثيرة في تعامل الأطباء مع المرضى، وهو قانون موجود في عدد من الدول العربية ويحسن الصورة والتعامل وتقديم الخدمة للمرضى"، لافتا إلى أن العام الماضي شهد وجود 54 ألف قضية مسئولية طبية.

وتابع: "قانون العقوبات لا يفرق بين بلطجي كان يضرب شخص في الشارع ودكتور يعمل في محاولة لإنقاذ المريض، والاعتداءات لا تقتصر على المستشفى فقط، وإنما يصل للأطقم الطبية وهم منظومة واحدة لتقديم الخدمة للمريض"، موضحًا أن التعليم الطبي للأطباء به بعض المحاذير، حيث أن الكثير من كليات الطب الخاصة لا تملك أي مستشفى لتدريب الطلاب عليه، مشير إلى أن الرواتب والمعاشات الخاصة بالأطباء متدنية للغاية.