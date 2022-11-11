روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن عن مكاسب كبيرة مع انسحاب القوات الروسية من خيرسون

وتقول روسيا إنها بدأت الانسحاب من المدينة، التي تعد أكبر مكاسبها في الغزو، بيد أن العملية قد تستغرق أسابيع

ويُنظر إلى إعلان روسيا يوم الأربعاء على أنه انتكاسة كبيرة لجهود موسكو الحربية، على الرغم من أن مسؤولين أوكرانيين تساورهم شكوك وحذروا من أن الخطوة قد تكون مناورة وخدعة.

ولم يُرصد أي دليل مباشر على أي انسحاب روسي واسع النطاق في خيرسون.

وقال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الخميس إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الانسحاب، لكنه قال إن قواته أحرزت تقدما مهما.

وأضاف أن جنوده تقدموا على جبهتين على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وهي منطقة تحيط بمدينة خيرسون، وسيطروا على 12 منطقة سكنية.

وقال إن المكاسب تحققت "خلال اليوم الماضي" مع تقدم القوات على طول محور في شمال شرقي المدينة ومحور منفصل في الغرب.