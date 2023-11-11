المنيا: متابعة مستمرة لمبادرة تخفيض الأسعار والرقابة على الأسواق في المراكز

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وتابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، مجهودات الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى.

ومر عصام محمود نائب رئيس المركز، على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة؛ للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

وأكد رئيس المركز، تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي مركز ديرمواس، تابع عامر طه رئيس المركز، جهود الوحدات القروية وإدارة التموين بديرمواس في الحملات التموينية على الأسواق، بمشاركة العقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين.

ونسقت الوحدة المحلية نزلة البدرمان بقيادة نصر ربيع رئيس القرية، مع مكتب تموين نزلة البدرمان، للتفتيش على الأسواق، وتحرير 35 محضرا متنوعا.

وأكد عامر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، ستوالى الإدارة متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية، وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق، ومتابعة مبادرة تخفيض الأسعار.