كشف الإعلامي خيري رمضان، عن أسباب عدم ظهوره خلال الأسبوع الماضي، وتغيبه عن تقديم برنامجه.

وأوضح خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه عانى من غيبوبة آلت إلى دخوله العناية المركزة، معقبا: «عشت تجربة بين الحياة والموت غريبة وعايز أقولها لأنها ممكن تكون مفيدة للبعض، رغم حرصي عن عدم تناول أي تفاصيل في حياتي الشخصية».

وأضاف أنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب، لافتا إلى أنه دواء لمرضى السكر الذين يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويلجأ البعض إلى هذه الحبوب من أجل إنقاص الوزن..

ولفت إلى أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب هذا الدواء ولم يكن قادرا على الأكل خلال تناوله هذا الدواء، مؤكدا أن دواء السكري قادة إلى العناية المركزة، ويوم الجمعة الماضية شعر بالقيء وتواصل مع الطبيب المعالج له، واستمرت معاناته من القيء من 9 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيوبة صحية، حتى تشكك الأطباء في إصابته بحموضة الدم.

وذكر: «أنا كنت في حته تانية غير الحياة ومش قادر انطق.. وتم نقلي للمستشفى وأخذوا عيانات من الجسم»، موضحًا أن المستشفى أكدوا على أن نتائج الفحوصات هي لشخص متوف وليس على قيد الحياة.

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