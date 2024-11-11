معرض في بريمن الألمانية لإحياء التراث ودعم الهوية الوطنية الفلسطينية

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نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية معرض "فلسطين حرة" بمشاركة واسعة من الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين من ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

ويهدف المعرض إلى إحياء التراث الفلسطيني وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية.

وضم المعرض زوايا متنوعة تعرض مشغولات يدوية فلسطينية، كالمطرزات، إضافة إلى ركن خاص بالكوفية وألبسة تراثية، تعكس الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن، سامر بلال أصلان إن المعرض يأتي كجزء من جهود الجالية لإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الأذهان، وتعزيز التراث الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

وأشار إلى ضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية للحفاظ على التراث الفلسطيني باعتباره رمزًا من رموز النضال ضد الاحتلال.

ويأتي هذا المعرض في إطار سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي مع فلسطين، وتسليط الضوء على التراث الغني للشعب الفلسطيني وترسيخه في نفوس الأجيال الشابة.