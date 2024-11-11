محامي الجزيري يعلن موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

حسم أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مستقبل اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.

وغاب الجزيري عن مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري أمام سموحة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.

وقالت مصادر أن اللاعب غاب عن المباراة لعدم الجدية في التدريبات الأخيرة وهو مكا اجبر البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للفريق على استبعاد المهاجم الدولي.

وقال بن ميم في تصريحات لقناة اون سبورت :" اتفقنا على كل الأمور مع الزمالك وسيتم التوقيع على عقد لمدة موسمين اليوم الاثنين".

وأضاف :" اللاعب اكد من قبل أنه يرغب في إنهاء مسيرته في نادي الزمالك واتفقنا مع النادي على التجديد لمدة موسمين منذ سبتمبر الماضي وسيتم التوقيع".

وأوضح :" الجزيري لم يكن على خلاف في اي تفاصيل في التعاقد على الرغم من وجود مستحقات متأخرة إلا أن اللاعب يعرف ظروف النادي جيدًا ويرغب في البقاء".