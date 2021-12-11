اعترض وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، على مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وحذّر من أن "الأموال التي ستحصل عليها طهران ستتحول إلى إرهاب وصواريخ موجهة ضد إسرائيل".

وقال موقع تلفزيون "i24" عن لابيد قوله -خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن- "حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران، الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ".

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان، إنه "من بين مواضيع الحوار، الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، إلى جانب زيارة الوزير لابيد إلى القاهرة، ووصول السفير الأمريكي الجديد إلى إسرائيل توم نيديس، وتوسيع دائرة السلام".

ووصف البيان، محادثات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بـ"الدافئة والمثمرة والمنفتحة".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مشروع قانون تحت اسم "سيدا"، يستهدف وقف برنامج الطائرات المسيرة.

مشروع القانون الجديد ينص على فرض عقوبات أمريكية ضد برنامج الأسلحة الإيرانية التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف بـ"كاتسا".

بموجب مشروع القانون الأمريكي، ستمنع إيران والجماعات المتحالفة معها من الحصول على طائرات دون طيار يمكن استخدامها في الهجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.