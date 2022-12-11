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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب بلاده بالفوز على إنجلترا والتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، موجها رسالة إلى المغاربة قبل المواجهة المقبلة مع منتخب بلادهم.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "مبروك للزرق! البلد كلها ورائكم.. سنمضي معا إلى النهاية".

وأضاف ماكرون موجها حديثه للمغاربة: "نحيي انتصاركم التاريخي. نراكم في نصف نهائي (كأس العالم)".

ونجحت فرنسا في الصعود للدور نصف النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

ويعد المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح.