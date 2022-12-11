أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلى أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب الأربعاء المقبل، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "العربية" على حسابها بموقع "تويتر".

ويتوجه ماكرون إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين منتخب وبلاده ونظيره المغربي.

وهنأ الرئيس ماكرون منتخب بلاده بالفوز على إنجلترا والتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، موجها رسالة إلى المغاربة قبل المواجهة المقبلة مع منتخب بلادهم.

وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك للزرق! البلد كلها ورائكم.. سنمضي معا إلى النهاية".

وأضاف ماكرون موجها حديثه للمغاربة "نحيي انتصاركم التاريخي. نراكم في نصف نهائي (كأس العالم)".

ونجحت فرنسا في الصعود للدور نصف النهائي بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.

وواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

ويعد المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال.