خط نقل للطاقة بين كينيا وتنزانيا وإثيوبيا يعزز صادرات الطاقة والتكامل الإقليمي في أفريقيا

استكملت كينيا خط نقل الكهرباء بقدرة 400 كيلو فولت مع تنزانيا، مما يمهد الطريق لصادرات الطاقة المتجددة والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة- حسب صحيفة كابيتال الكينية.

وقال وزير الطاقة في تنزانيا أوبيو واندايي خلال مؤتمر التجارة الإقليمية لتجمع الطاقة في شرق إفريقيا (EAPP) 2024: أمس : "لقد انتهت كينيا من بناء خط النقل، مما يمكّن تنزانيا من تسخير الطاقة المتجددة من كينيا وإثيوبيا".

وتشمل قدرة الطاقة المتجددة في كينيا، وهي واحدة من أعلى القدرات في المنطقة، الطاقة الحرارية الأرضية (841.1 ميجاوات)، والطاقة الكهرومائية (810.4 ميجاوات)، وطاقة الرياح (425.5 ميجاوات)، والطاقة الشمسية (210.3 ميجاوات)، حيث إن الطاقة المتجددة تمثل 79.56% من إجمالي الطاقة المركبة في كينيا البالغة 2776.3 ميجاوات اعتبارًا من ديسمبر 2023- حسب هيئة تنظيم الطاقة والبترول (EPRA).



ونفذت مصر مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، عبر تحالف شركات مصري، يجمع بين شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك ووزارة الإسكان، حيث بدأت خلال العام الجاري البدء في توليد الطاقة من السد.