سبعة شهداء في قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة خليفة في مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مكون من ستة طوابق لعائلة كسبة في شارع أحمد ياسين شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تبحث عن الشهداء والمصابين تحت أنقاض المنزل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.