نجى عدد من التلاميذ في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في العراق من موت محقق إثر انهيار جدار مدرسة كانوا يسيرون بمحاذاته على خلفية السيول التي اجتاحت القضاء.



ورصدت إحدى الكاميرات المثبتة في منزل أمام مدرسة قنديل في جمجمال، لحظة انهاء الجدار بفعل السيول المتدفقة، بعد ثوان قليلة من عبور تلاميذ كانوا يسيرون بمحاذاته.

في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا السيول في العراق إلى 3 وفيات و5 إصابات، مقابل إخلاء 23 آخرين احتجزتهم المياه الغزيرة وإنقاذ اثنين آخرين.

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة مواطنين في قضاء جمجمال، ومواطن في ليلان بكركوك، وإصابة عدد آخر جراء الفيضانات".



وأكدت الرئاسة العراقية، في بيان "التضامن مع أسر ضحايا الفيضانات والمصابين جراء الأمطار الغزيرة في إقليم كردستان".



وأشارت إلى أن "الفيضانات والأمطار الغزيرة ضربت عددا من المناطق، وأدت إلى وقوع ضحايا ومصابين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف "استعدادها التام لمواجهة أي سيول محتملة قادمة من المناطق الغربية والقريبة من الحدود السعودية".

وأفادت هيئة "الأنواء الجوية" العراقية، بانحسار مؤقت للحالة الجوية يوم الأربعاء وعودة الأمطار الخميس والجمعة، وفق المصدر ذاته.