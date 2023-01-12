محافظ البنك المركزي الفلبيني يتوقع انتهاء تشديد السياسة النقدية قريبا

قال فيليب ميدالا محافظ البنك المركزي الفلبيني إنه من المحتمل انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية في البلاد قريبا مع تجاوز ذروة أزمة صدمات الأسعار.

وردا على سؤال لقناة أيه.بي.إس-سي.بي.إن نيوز عما إذا كان البنك المركزي يقترب من اكتمال دورة زيادة أسعار الفائدة حيث يتوقع محللون ارتفاعها بين 25 و50 نقطة أساس قبل وقف أي زيادة جديدة، "أرى أنه إذا لم تحدث أشياء سيئة، فإن تقييمات المحللين قريبة من تقييماتنا بدرجة أو بأخرى".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات المحافظ تدعم تصريحات وزير المالية الفلبيني بنيامين ديوكنو أمس عن اقتراب أسعار الفائدة الرئيسية من ذروتها. في حين قال ميدالا للصحفيين أمس إنه من المبكر للغاية الحديث عن تعليق زيادة أسعار الفائدة، حيث استبعد تخفيف السياسة النقدية على المدى القريب.

يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الفائدة في الفلبين بمقدار 5ر3 نقطة مئوية منذ بدء الدورة الحالية لتشديد السياسة النقدية في مايو الماضي لتصل إلى 5ر5% وهو أعلى مستوى للفائدة منذ 2008.

في الوقت نفسه مازال معدل التضخم عند مستوى 1ر8% وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاما، ولكن تخفيف وتيرة زيادة الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي يتيح للبنك الفلبيني تخفيف وتيرة زيادة الفائدة خلال الفترة المقبلة، لدعم تعافي الاقتصاد المحلي.