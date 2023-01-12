رئيس الوزراء الباكستاني يزور الإمارات اليوم

غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، قد قال في بيان صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن شريف يزور الإمارات بناء على دعوة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن وفدا رفيع المستوى، يضم أعضاء من مجلس الوزراء يرافق رئيس الوزراء في زيارته للإمارات.

وتعد هذه ثالث زيارة يقوم بها شريف للإمارات منذ توليه منصبه.

وسوف يلتقى شريف خلال الزيارة برئيس الإمارات، حيث سوف يجريان مباحثات تركز على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدولتين، وإيجاد مزيد من فرص العمل للقوة العاملة الباكستانية في الإمارات.

كما سوف يتبادل المسؤولان الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسوف يلتقى شريف أيضا برئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم.