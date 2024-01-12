اقتحامات واعتقالات واعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحاماتها واعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة والقدس، ونفذت عمليات اعتقال بحق المدنيين.



وذكرت مصادر أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا بلدات وقرى في محافظة جنين، واعتقلوا خمسة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غربي المحافظة، ثم قاموا بنشر قوة كبيرة في الشوارع والأسطح، لتندلع في أعقاب ذلك مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت تجاه المواطنين.



وفي القدس المحتلة، قمعت قوات الاحتلال المصلين في حي رأس العامود وفي حي وادي الجوز، وأطلقت قنابل الغاز السام لتفريق المصلين، واعتدت على عدد من الشبان، كما اعتقلت شابا خلال محاولته الوصول للأقصى ونكلت به، وآخر بعد احتجازه ببلدة سلوان.



وفي رام الله، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة سنجل، وداهمت منزلا، وحولته إلى ثكنة عسكرية.



وفي نابلس، واصل جنود الاحتلال إغلاق الطرق الفرعية والمدخل الرئيسي في بلدة قصرة جنوبي نابلس بالسواتر الترابية، مثلما شهدت طولكرم أعمال اقتحام إسرائيلية لبلدة بلعا، جرى خلالها اعتقال أحد الأسرى المحررين عقب مداهمة منزله.



بدورها، شهدت قلقيلية مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد خروج المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والرافضة للعدوان على غزة وعلى الضفة الغربية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال لا يزال يصعد من عدوانه على بلدات وقرى الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة الذي بلغ يومه الـ 98 تواليا.