إيطاليا: رفضنا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الإيطالية قوله، اليوم الجمعة، إنهم رفضوا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وأوضح المصدر في الحكومة الإيطالية: "رفضنا المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين وقلنا إنها تحتاج إلى موافقة برلمانية".

كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة، توجيه القوات الأمريكية والبريطانية ضربات مشتركة ضد أهداف للحوثيين.

وأوضحت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أرفقته بفيديو لانطلاق المقاتلات التي نفذت الهجوم، أن الضربات استهدفت أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين ومنصات إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الضربات بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، وفقا لسنتكوم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأمريكية، إنها شنت ضربات ضد "60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين"، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت، في بيان، أنه جرى استخدام أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام موارد من عموم المنطقة، بما فيها الطائرات وصواريخ توماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات.

وأطلقت صواريخ توماهوك من سفن في البحر الأحمر، وغواصة واحدة على الأقل، إذ لم يتم تحديد أي من الغواصات التي شاركت في الضربة، ولكن غواصة الصواريخ الموجهة من طراز "أوهايو يو إس إس فلوريدا" كانت قد دخلت البحر الأحمر في نوفمبر، وهي قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك، وفقاً لـ"الحرة".

كما شاركت أربع طائرات من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الضربات، باستهداف هدفين للحوثيين، حيث حلقت من قاعدة أكروتيري في قبرص.