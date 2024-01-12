ميقاتي: التهدئة في لبنان أمر غير منطقي دون وقف إطلاق النار بغزة

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط دون وقف سريع لإطلاق النار في غزة "أمر غير منطقي".

ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لميقاتي، نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، قال رئيس الحكومة اللبنانية: "أبلغنا جميع الموفدين (الدوليين الذين زاروا لبنان) أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي."

وأضاف: "انطلاقا من عروبتنا ومبادئنا نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان" ، مؤكداً عدم قبول "أن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد."

وأوضح ميقاتي أن "الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا إلى الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين (الخميس)، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا إلى القرار 1701."

وقال: "كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ إسرائيل أيا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية"، مشيراً إلى أنه "إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب".

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الحكومة اللبنانية بمبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، قائلاً إن لبنان "يتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيّما القانون الدولي الإنساني".