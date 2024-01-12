اليمن: متمردون ينظمون احتجاجات تتسم بالتحدي ضد الضربات التي تقودها أمريكا

تجمع آلاف من مؤيدي المتمردين الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، في مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين المتحالفة مع إيران احتجاجا على الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها.



وعرضت قناة المسيرة التليفزيونية الموالية للحوثيين صورا لأعداد كبيرة من المتظاهرين وهم يتجمعون في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء التي يحكمها المتمردون.



وذكرت القناة أن المتظاهرين الغاضبين، في رد فعل على الضربات التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رددوا هتاف: "عزيمتنا لم تهن، فلتكن حربا عالمية كبرى".



وجاء في بيان تُلى خلال المظاهرة أن الولايات المتحدة وبريطانيا متورطتان في الهجوم الذي وقع خلال الليل، وورطتا معهما دولا أخرى.



ودعمت هولندا وكندا والبحرين وأستراليا الضربات الأمريكية – البريطانية،بينما وقعت دول أخرى، منها ألمانيا والدنمارك ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية على بيان مشترك يصف هجمات الحوثيين بأنها "غير قانونية، وخطيرة، ومزعزعة للاستقرار".



وأظهر البيان الذي تُلي خلال المظاهرة أن أنصار الحوثيين لم يرتدعوا.



وذكرت قناة المسيرة" أن ذلك لن يعفي هذه الدول من العواقب".



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نُظم تجمع مماثل في صنعاء، معقل الجماعة المتمردة في شمالى اليمن.



وكانت هذه المظاهرات هي الأحدث في سلسلة من التجمعات الأسبوعية التي تُقام بعد صلاة ظهر الجمعة.



وأُقيمت التجمعات هذا الأسبوع تحت شعار "الفتح الموعود والجهاد المقدس".