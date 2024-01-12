ملاك ناقلات للنفط يوقفون رحلات البحر الأحمر بعد الغارات الجوية على اليمن

أوقف ملاك ناقلات نفط مرور سفنهم عبر جنوب البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بعد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن، في أوضح مثال حتى الآن على حدوث اضطراب في تدفقات النفط منذ بدأ المسلحون الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن ثلاث شركات على الأقل، تدير فيما بينها أكثر من 350 ناقلة، قولها إنها بصدد إيقاف رحلاتها عبر المنطقة.



ومن المرجح أن يلتزم عدد كبير آخر من الملاك بنصيحة القوات العسكرية الغربية لجميع السفن بضرورة أن تبقى بعيدا.



ويبدو أيضا أن شاحنات البضائع السائبة و الجافة وناقلات الغاز المسال تتجنب البحر الأحمر.



يأتي هذا التوقف بعد شن أكثر من 60 غارة جوية على أهداف للحوثيين في اليمن خلال الليل في محاولة لوقف هجمات مدعومة من إيران على حركة الشحن التجارية.



وقال أحد كبار قادة الحوثيين إن هناك رد "وشيك" على هذا الهجوم – كاشفا عن التهديد المباشر لحركة الملاحة.