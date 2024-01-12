معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني: من غير المرجح ارتفاع التضخم بسبب الصراع مع الحوثيين

ذكر معهد الأبحاث الاقتصادية الألمانى (آر دبليو آى) أنه من غير المرجح أن يؤدي الصراع مع المتمردين الحوثيين إلي ارتفاع التضخم في ألمانيا.

وقال تورستن شميدت، الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة إنه لا يتوقع أن يصبح للقيود على حركة المرور في قناة السويس تأثير ملحوظ على أسعار المستهلكين.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع تجعل من الصعب على الاقتصاد الألماني التعافي من التحديات التى وقعت فى وقت سابق .

جدير بالذكر أن حوالي 10% من إجمالي التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وتربط قناة السويس البحر المتوسط بالبحر الأحمر، مما يجعلها أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

ويضيف الطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا عدة أيام إلى مواعيد الشحن.

وأوضح شميدت أنه إذا تم وقف استخدام طريق البحر الأحمر لفترة طويلة، فلن يكون ذلك خبرا جيدا للتجارة العالمية والإنتاج في أوروبا.

وأضاف أن "توقف الإنتاج في شركة تيسلا يظهر بشكل واضح للغاية مدى الهشاشة التي مازالت تتسم بها سلاسل الإمداد الدولية."

وكانت شركة تصنيع السيارات تيسلا قد أعلنت أمس الخميس أنها ستوقف الانتاج في مصنعها بالقرب من برلين لحوالي أسبوعين بسبب نقص في المكونات بسبب مشاكل سلاسل الإمداد في البحر الأحمر.

كما واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة.