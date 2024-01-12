المتحدث العسكري للحوثيين: القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد في البر والبحر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الجمعة، أن القصف الأمريكي والبريطاني على اليمن أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلي الحوثي، وإصابة ستة آخرين، وتعهد بالرد.

وقال المتحدث في بيان "العدو الأمريكي البريطاني يتحمل كامل المسئولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون رد وعقاب".

وأضاف أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة .

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

واختتم بالقول: "إن هذا العدوان الغاشم لن يثنى اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".