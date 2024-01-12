 حلف الناتو يدعو إيران إلى ممارسة نفوذها على المتمردين الحوثيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حلف الناتو يدعو إيران إلى ممارسة نفوذها على المتمردين الحوثيين

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 8:18 م
قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، إنه يتعين على إيران استخدام نفوذها للسيطرة على المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين تدعمهم طهران وتزودهم بالمعدات.

وأوضح ديلان وايت المتحدث باسم "الناتو" أن إيران تتحمل مسؤولية خاصة عندما يتعلق الأمر "بوكلائها".

وقال: "هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف".

منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران بشكل متكرر السفن التى يزعم بأن لها صلة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وتتجنب شركات الشحن الكبرى هذا المسار بشكل متزايد؛ ما يجبرها على التحول إلى طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.

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