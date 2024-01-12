الحكومة اليمنية: ضربات أمريكا وبريطانيا ردة فعل على تهديدات الحوثيين

اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، أن الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة في اليمن، "جاءت ردة فعل على تهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة الدولية".



وقالت الحكومة اليمنية في بيان صحفي :"نتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر التي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة(الضربات الأمريكية البريطانية) التي جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني".



وشددت الحكومة على أنها" صاحبة الحق السيادي في تعزيز امن وسلامة البحر الاحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية".



وحملت الحكومة اليمنية "مليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة".



وأكدت أن" بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره".



وجددت الحكومة اليمنية "موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين".



وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، قبل ساعات، مقتل وإصابة 11 من أفراد قواتها بغارات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.



وأضافت الجماعة في بيان أنه تم استهداف خمس محافظات يمنية بينها صنعاء بـ 73 غارة، وتوعدت في أكثر من بيان وتصريح بالرد "المؤلم" على أمريكا وبريطانيا.



وفجر الجمعة،أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم المستمرة على السفن في البحر الأحمر. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية عبر بيان بأن "الضربات استهدفت أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز تابعة للحوثيين".