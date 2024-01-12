رد مدير دائرة التوجيه المعنوي لجماعة الحوثي في اليمن، العميد عبد الله بن عامر، على توجيه الولايات المتحدة ‏الأمريكية وبريطانيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت عدة مواقع في مدن يمنية ردا ‏على هجمات الجماعة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.‏

وأشار خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، صباح الجمعة، إلى استهداف العدوان المشترك عدة مناطق ‏عسكرية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، قائلا: «سوف يكون لنا حق الرد، الجانب اليمني لن يتردد في الرد ‏على أي اعتداء».‏

وحمل الولايات المتحدة وبريطانيا المسئولية كاملة إزاء الاعتداءات على اليمن، مشيرا إلى تصدي اليمن للعدوان ‏باستهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر ومصادر التهديد في إطار الدفاع المشروع عن النفس، لا سيما في ظل ‏امتلاك بلاده القدرات الكاملة للرد على تلك الاعتداءات.‏

وتابع: «إذا كانت أمريكا أو بريطانيا تعتقد أن مجرد شن هجمات خاطفة على اليمن وأن الأمر سوف ينتهي؛ فهي ‏واهمة، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات العسكرية المناسبة للدفاع المشروع عن اليمن»، مجددا في الوقت ذاته موقف ‏اليمن من القضية الفلسطينية فيما يتعلق بمنع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر».‏

وأكد أن الضربات الأمريكية لن تثني اليمن عن التراجع بشأن منع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر، محذرا الولايات ‏المتحدة من عواقب الأعتداء على اليمن، قائلا: «على الجانب الأمريكي والبريطاني تحمل ما سيجري خلال الساعات ‏والأيام المقبلة».‏

ولفت إلى استخدام العدوان الأمريكي البوارج الحربية في قصف العاصمة صنعاء في ظل عدم رصد تحليق الطيران ‏الحربي. ‏