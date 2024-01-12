رد مدير دائرة التوجيه المعنوي لجماعة الحوثي في اليمن، العميد عبد الله بن عامر، على توجيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت عدة مواقع في مدن يمنية ردا على هجمات الجماعة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأشار خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، صباح الجمعة، إلى استهداف العدوان المشترك عدة مناطق عسكرية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، قائلا: «سوف يكون لنا حق الرد، الجانب اليمني لن يتردد في الرد على أي اعتداء».
وحمل الولايات المتحدة وبريطانيا المسئولية كاملة إزاء الاعتداءات على اليمن، مشيرا إلى تصدي اليمن للعدوان باستهداف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر ومصادر التهديد في إطار الدفاع المشروع عن النفس، لا سيما في ظل امتلاك بلاده القدرات الكاملة للرد على تلك الاعتداءات.
وتابع: «إذا كانت أمريكا أو بريطانيا تعتقد أن مجرد شن هجمات خاطفة على اليمن وأن الأمر سوف ينتهي؛ فهي واهمة، لن نتردد في اتخاذ الإجراءات العسكرية المناسبة للدفاع المشروع عن اليمن»، مجددا في الوقت ذاته موقف اليمن من القضية الفلسطينية فيما يتعلق بمنع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر».
وأكد أن الضربات الأمريكية لن تثني اليمن عن التراجع بشأن منع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر، محذرا الولايات المتحدة من عواقب الأعتداء على اليمن، قائلا: «على الجانب الأمريكي والبريطاني تحمل ما سيجري خلال الساعات والأيام المقبلة».
ولفت إلى استخدام العدوان الأمريكي البوارج الحربية في قصف العاصمة صنعاء في ظل عدم رصد تحليق الطيران الحربي.