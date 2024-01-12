الخارجية العمانية: نتابع بقلق تطورات القصف الأمريكي البريطاني لمدن يمنية

ذكرت وزارة الخارجية في مسقط سلطنة عمان، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عِدة مدن "في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ولا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قِبَلِ دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب".

وأكدت سلطنة عُمان، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أنها "حذّرت مرارا من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة عمليات القتل والتنكيل والتدمير والتجويع بحق المدنيين والسكان في قطاع غزة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية .

وجددت السلطنة موقفها "الداعي إلى السلام العادل والشامل وذلك تحقيقا لأمن واستقرار المنطقة وانتعاش النمو والازدهار للجميع"، مناشدة جميع الأطراف لوقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.