عشرات الآلاف يتظاهرون في صنعاء رفضا للهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، رفضا للهجمات الأمريكية البريطانية على عدد من محافظات البلاد.



ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات مكتوب عليها" مواجهة أمريكا ما نريده". وردد المتظاهرون هتافات منددة بالضربات الأمريكية البريطانية، ودعوا بالموت لأمريكا وإسرائيل.



وقال بيان صادر عن المظاهرة التي نظمتها جماعة "الحوثي" تحت شعار "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إن : أمريكا وبريطانيا تورطتا بشكل مباشر في العدوان على اليمن، وورطتا معهما بعض الدول، وهذا لن يعفيهم من التبعات".



وأضاف البيان "نبارك العمليات العسكرية في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة".



ولفت البيان إلى أن "العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن دعم للكيان الصهيوني لمنعنا من نصرة فلسطين".



وظهر اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مقتل وإصابة 11 من أفراد قواتها بغارات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.



وأضافت الجماعة في بيان أنه تم استهداف خمس محافظات يمنية بينها صنعاء ب 73 غارة.



فجر الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم المستمرة على السفن في البحر الأحمر.



وأفادت القيادة المركزية الأمريكية عبر بيان بأن "الضربات استهدفت أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز تابعة للحوثيين".