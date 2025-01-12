 نجم الزمالك السابق ينصح بعدم التخلي عن هذا اللاعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق ينصح بعدم التخلي عن هذا اللاعب

أمير نبيل
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 5:50 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 5:50 م

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن النادي يعيش مرحلة حاسمة فيما يتعلق بمصير بعض لاعبيه البارزين.

وإلى جانب الجدل حول تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق فإن مصائر عدد من اللاعبين تظل عالقة أبرزهم التونسي سيف الدين الجزيري، وكذلك المحترفين المنضمين قبل بداية الموسم مثل عمر فرج وكونراد ميشالاك.

وقال فاروق في تصريحات عبر "بي إن سبورتس": "إدارة الزمالك مطالبة بحسم الكثير من الأمور المعلقة والتي ستنعكس على أداء الفريق في باقي الموسم.

وأضاف هيثم فاروق: "لاعب مثل سيف الدين الجزيري بقائه مهم مع الفريق، فهو لاعب حاسم في المباريات الكبرى".

وتابع: "مباراة نهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل الجزيري هدفاً في مباراة الذهاب فتح الطريق أمام الزمالك من أجل العودة وحسم اللقب في الإياب".


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