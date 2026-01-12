الداخلية السورية: إلقاء القبض على المسئولين عن تفجير مسجد الإمام علي بحمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والمسئولين عن تفجير مسجد الإمام علي بحمص.

وقالت في بيان: «نفذت وحداتنا الأمنية في محافظة حمص، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة، ألقت خلالها القبض على أحمد عطاالله الدياب وأنس الزراد، المنتميين إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمسئولين عن التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بتاريخ 26 من الشهر الماضي».

وأسفر الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 20 شخصا، وذلك وفق المصادر الرسمية السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن «العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، أسفرت عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، حيث ضُبط بحوزتهما عبوات ناسفة، وأسلحة متنوعة، وذخائر مختلفة، إلى جانب مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية».

ولفتت إلى «مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».