دفاع ترامب يقدم حججه في اليوم الرابع من محاكمة عزله

بدأ اليوم الجمعة اليوم الرابع من المحاولة الثانية وغير المسبوقة لعزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمرافعات افتتاحية من محاميه ركزت على حقوق حرية التعبير.



وبدأ المحامي مايكل فان دير فين، دفاعه قائلا إنه لا يوجد أي خطأ في خطاب ترامب في الساعة التي سبقت اقتحام حشد من مؤيديه مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.



وأمام مديري إجراءات العزل بمجلس النواب ومحامي ترامب 16 ساعة لعرض قضيتهم على مجلس الشيوخ، لكن النواب الذين يضغطون من أجل العزل اختتموا مرافعاتهم أمس الخميس، ليوفروا عدة ساعات.



وشهدت الأيام القليلة الماضية من الإجراءات عرضا للقطات فيديو مثيرة تظهر مدى اقتراب بعض النواب من التعرض لهجوم جسدي من قبل مثيري الشغب.



كما أظهر النواب أدلة على أن مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول اعتقدوا أنهم يتبعون أوامر ترامب.



واتهم المجلس ترامب بالتحريض على التمرد، زاعماً أن خطابه بشأن تزوير الانتخابات خلال تجمع في 6 يناير الماضي ، دفع حشداً من العامة إلى اقتحام مبنى الكابيتول.



ولقي خمسة أشخاص حتفهم خلال أعمال الشغب، وبينهم فيهم شرطي واحد.



ومن المتوقع أن يدفع محامو ترامب بأن خطابه مصون بموجب التعديل الأول.



ويبدو من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ بإدانة ترامب، حيث يحتاج الديمقراطيون إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، مما يعنى الحاجة إلى تصويت 17 جمهوريا لصالح هذه الخطوة.